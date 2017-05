İmza gününe Cem Yılmaz süprizi

Usta senarist, yazar ve oyuncu Can Yılmaz, 'Yap Bi Babalık' isimli ikinci kitabı ve usta oyuncu Zafer Algöz, 'Haşırt Dı Bilekbord' isimli kitabının imza gününde bu hafta sonu D&R Suadiye’de okurlarıyla buluştu. İmza gününe görüntülü konuşma ile bağlanan Cem Yılmaz renk kattı.D&R Suadiye bu hafta sonu renkli ve eğlenceli bir imza gününe ev sahipliği yaptı. Şubat ayında ‘Haşırt Dı Bilekbord’ adlı kitabını çıkaran Zafer Algöz ile Mart ayında ikinci kitabı ‘Yap Bi Babalık’ı çıkaran Can Yılmaz D&R Suadiye’de yaklaşık üç saat süren imza gününde okurlarıyla buluştu. Cem Yılmaz canlı bağlandı Can Yılmaz instagram hesabı üzerinden imza gününü canlı yayınladı. Can Yılmaz ve Zafer Algöz kitaplarını imzalarken, bir yandan da Instagram’dan gelen soruları yanıtladı. Usta komedyen Cem Yılmaz ise görüntülü konuşma ile imza gününe bağlandı. Can Yılmaz kardeşi Cem Yılmaz’a sıra bekleyen kitapseverleri göstererekdiyerek herkesi güldürdü.