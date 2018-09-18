İngiliz şarkıcı uçakta cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı

İngiliz şarkıcı Lily Allen uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı.Daha önce yaptığı itiraflarla ses getiren İngiliz şarkıcı Lily Allen, meslektaşı Liam Gallagher 2009 yılında uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiklerini ifade etti.Yayınlanacak olan kitabıyla tüm dünyada magazin basınının gündeminde kendine yer bulan şarkıcı Lily Allen'dan yine bomba açıklamalar geldiAllen, önceki hafta hayatını anlattığı kitabından bazı parçaları İngiliz basınıyla paylaşmıştı. 33 yaşındaki şarkıcı, My Thoughts Exactly isimli kitabında, kocası Sam Cooper ile boşandıktan sonra boşluğa düştüğünü ve depresyona girdiğini dile getirmişti.

Allen, "O kadar yalnız ve kaybolmuş hissediyordum ki kadın hayat kadınlarıyla yattım. Yaptıklarımla gurur duymuyorum ama utanmıyorum da. Para karşılığında kadınlarla cinsel ilişkiye girdim ama artık bunu yapmıyorum" açıklamasında bulunmuştu. Güzel şarkıcı bu kez de dünyaca ünlü Britrock grubu Oasis'in solisti Liam Gallagher ile ilgili itiraflarda bulundu.

Lily, 2009 yılında Liam Gallagher ile Fuji Rock Festivali'nde konser vermek için Japonya'ya giderken aynı uçakta olduklarını ve tuvalette cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti.My Thoughts Exactly adlı otobiyografisinde, Liam ile uçakta yakınlaştıklarını, birlikte alkol alıp uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiklerini detaylı bir şekilde anlattı.

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