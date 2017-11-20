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‘İnsan mısın ulan’

Didem Soydan son paylaşımı ile büyük beğeni aldı.

‘İnsan mısın ulan’

Didem Soydan son paylaşımı ile büyük beğeni aldı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 14:10
‘İnsan mısın ulan’

‘İnsan mısın ulan’

   Didem Soydan son paylaşımı ile büyük beğeni aldı.Üzerinde gelinlik, telefonla konuşurken çekilmiş karesini sosyal medya hesabından paylaşan Didem Soydan kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla da yakından takip edilen Soydan, bir süre sonra bu fotoğrafını yoruma kapatmış olsa da o zamana kadar gerek arkadaşlarından ve gerekse takipçilerinden çok sayıda dikkat çekici yorum aldı.Bunlar arasında en ilginç olanlardan biri de Soydan’ın bir dönem flört ettiği iddia edilen ve sonrasında da arkadaş kalmayı başardığı model Umut Eker’den gelen yorum oldu. Eker daha sonra yoruma kapatılan fotoğrafın altına ‘İnsan mısın ulan’ yazarak arkadaşının paylaşımına esprili bir iltifatta bulundu. Soydan’ın fotoğrafını beğenenler ve yorum yapanlar arasında oyuncu Enis Arıkan ve şarkıcı Cem Adrian da vardı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan
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