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Instagram'ı salladı

Rita Ora sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Instagram'ı salladı

Rita Ora sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

14 Mart 2018 Çarşamba 11:41
Instagram'ı salladı

Instagram'ı salladı

   Rita Ora sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.İngiliz şarkıcı Rita Ora, her adımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.27 yaşındaki şarkıcı, pazartesi günü Instagram'dan paylaştığı seksi pozlarla yine adından söz ettirmeyi başardı.

   Rita, üzerinde sadece sütyen olan iki fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. 1990 doğumlu şarkıcının bu paylaşımları, 500 bini aşkın beğeni ve yüzbinlerce yorum aldı.

   Daha önce de sahilde çekilen çıplak fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Rita Ora, paylaşımıyla büyük beğeni toplarken, bazı kullanıcılar bu fotoğrafların gerçek olmadığını savundu.Ünlü şarkıcının paylaştığı kareleri Photoshop harikası olarak gören kullanıcılar 27 yaşındaki şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tutarken, beğenenlerse albüm kapağı kadar kusursuz bir kare olduğunu savundu.

   Rita Ora kusursuz bacaklarıyla günbatımında tahta iskelenin üstünde çırılçıplak uzanıyor. Posta'nın haberine göre RIP adlı hit şarkıyla tanınan şarkıcının omuzlarına düşen ıslak saçlarıyla oldukça seksi gözüküyor.Rita Ora paylaştığı fotoğrafların altına ‘sundaze’ yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
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