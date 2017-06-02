﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Haziran 2017 Cuma 13:08

İpek Tanrıyar iftarda bayıldı

İpek Tantıyar katıldığı bir iftar davetinde bir tanıdığının öldüğünü duyunca bayıldı.

İpek Tanrıyar iftarda bayıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İpek Tanrıyar iftarda bayıldı
   İpek Tantıyar katıldığı bir iftar davetinde bir tanıdığının öldüğünü duyunca bayıldı.Türk Böbrek Vakfı'nın iftar yemeğinde İpek Tanrıyar, sık sık ziyaret ettiği bir böbrek hastasının öldüğünü duyunca baygınlık geçirdi.
   Türk Böbrek Vakfı, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları için her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğini bu yıl da Yeşilköy Dürümcü Baba’da gerçekleştirdi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftarda “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizide Nil karakterini canlandıran Tuğba Melis Türk ve İpek Tanrıyar hastaları yalnız bırakmadı.Keyifli başlayan iftar organizasyonunda; orucunu hastalarla birlikte açan İpek Tanrıyar, birçoğunu uzun yıllardır tanıdığı diyaliz hastalarıyla tek tek ilgilendi. Masaları dolaşarak hastalarla sohbet eden İpek Tanrıyar’ın gözü 10 yıldır tanıdığı genç bir diyaliz hastasını aradı. Masada oturanlara, ''nerede benim kızgın dostum?'' diyerek, genç arkadaşını soran İpek Tanrıyar, “onu kaybettik, artık hayatta değil” cevabını alınca gözyaşları içinde baygınlık geçirdi.



Posta
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
İpek Tanrıyar
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın patrondan ahlaksız teklif Kadın patrondan ahlaksız teklif
Acun'un sevgilisi takipçisini ifşa etti Acun'un sevgilisi takipçisini ifşa etti
Kardeşi Deniz Seki'nin tüm borçlarını ödedi Kardeşi Deniz Seki'nin tüm borçlarını ödedi
Akalın'dan Gülşen'e 100 bin liralık hediye Akalın'dan Gülşen'e 100 bin liralık...
Ruslar Türkiye'de tatil yapmak için oda arkadaşı arıyorlar Ruslar Türkiye'de tatil yapmak için oda arkadaşı...
Bir tostu 39.bin liraya yedi Bir tostu 39.bin liraya yedi
Yukarı Çık

Kadın patrondan ahlaksız teklif
 İngiltere'de 45 yaşındaki finansal danışman Paul Elworthy, patronu Sarah Thompson ve iş arkadaşlarıyla...

Haberi Oku