İpek Tanrıyar iftarda bayıldı

İpek Tantıyar katıldığı bir iftar davetinde bir tanıdığının öldüğünü duyunca bayıldı.Türk Böbrek Vakfı'nın iftar yemeğinde İpek Tanrıyar, sık sık ziyaret ettiği bir böbrek hastasının öldüğünü duyunca baygınlık geçirdi.Türk Böbrek Vakfı, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları için her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğini bu yıl da Yeşilköy Dürümcü Baba’da gerçekleştirdi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftarda “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizide Nil karakterini canlandıran Tuğba Melis Türk ve İpek Tanrıyar hastaları yalnız bırakmadı.Keyifli başlayan iftar organizasyonunda; orucunu hastalarla birlikte açan İpek Tanrıyar, birçoğunu uzun yıllardır tanıdığı diyaliz hastalarıyla tek tek ilgilendi. Masaları dolaşarak hastalarla sohbet eden İpek Tanrıyar’ın gözü 10 yıldır tanıdığı genç bir diyaliz hastasını aradı. Masada oturanlara,diyerek, genç arkadaşını soran İpek Tanrıyar,cevabını alınca gözyaşları içinde baygınlık geçirdi.Posta