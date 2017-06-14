İrem Derici'den yarışma programı

Sanatçı İrem Derici ekranlara yarışma programı ile dönüyor.Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni programını sanatçı sosyal medya hesabından duyurdu.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanatçı İrem Derici “İrem Derici ile Eğlenmene Bak” isimli programla dönecek.

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