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14 Haziran 2017 Çarşamba 12:20

İrem Derici'den yarışma programı

Sanatçı İrem Derici ekranlara yarışma programı ile dönüyor.

İrem Derici'den yarışma programı
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İrem Derici'den yarışma programı
Sanatçı İrem Derici ekranlara yarışma programı ile dönüyor.Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni programını sanatçı sosyal medya hesabından duyurdu.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanatçı İrem Derici “İrem Derici ile Eğlenmene Bak” isimli programla dönecek.
 
 
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