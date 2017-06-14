Sanatçı İrem Derici ekranlara yarışma programı ile dönüyor.Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni programını sanatçı sosyal medya hesabından duyurdu.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanatçı İrem Derici “İrem Derici ile Eğlenmene Bak” isimli programla dönecek.
İrem Derici'den yarışma programı
Sanatçı İrem Derici ekranlara yarışma programı ile dönüyor.
Sanatçı İrem Derici ekranlara yarışma programı ile dönüyor.Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni programını sanatçı sosyal medya hesabından duyurdu.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanatçı İrem Derici “İrem Derici ile Eğlenmene Bak” isimli programla dönecek.