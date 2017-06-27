İrem Derici selülitlerini savundu: Onlarla mutluyum

NE VAR, SELÜLİTİM VAR İŞTE

Club Aura Kemer'de sahneye çıkan İrem Derici, konser verdi. Konser saatinden saatler önce gece kulübünün önünde toplanan yerli ve yabancı tatilciler, içeri girmek için kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle tatilcilerin ilgi gösterdiği konser öncesi DJ Arda mikser başına geçti. DJ Arda performansında hareketli şarkılara yer verirken go go dansçıları şovlarıyla ilgi odağı oldu.İrem Derici ise saat 02.00'de sahneye çıktı. Giydiği siyah tulumla dikkati çeken Derici'ye dansçılar da eşlik etti. Derici'nin hareketli şarkılarına yerli ve yabancı turistler de eşlik etti. Hayranları İrem Derici ile fotoğraf çekti.Şarkı aralarında izleyenlerle sohbet eden İrem Derici, ilk olarak bayramlarını kutladı. Bodrum tatili sırasında çekilen fotoğraflarıyla ilgili konuşan Derici, "Beni biliyorsunuz, bu sabah belki görmüşsünüzdür, dün Bodrum'da beni bikiniyle çekmişler. Selülitlerimi çekmişler. Adam ne var işte. Selülitim var, ne yapayım yani. Allah'ın bildiğini kuldan saklamak olur mu? Olmaz. Ha buraya (kalçasını göstererek) da zumlamışlar, çekmişler. Selülitlerimle mutluyum, sizinle mutluyum" dedi.Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan İrem Derici, şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.