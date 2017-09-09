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İrem Derici:Bu adam insan da biz neyiz

 İrem Derici sosyal medya hesabından Tarkan'la bir fotoğrafını yayınladı

İrem Derici:Bu adam insan da biz neyiz

 İrem Derici sosyal medya hesabından Tarkan'la bir fotoğrafını yayınladı

09 Eylül 2017 Cumartesi 09:10
İrem Derici:Bu adam insan da biz neyiz

İrem Derici:Bu adam insan da biz neyiz

   İrem Derici sosyal medya hesabından Tarkan'la bir fotoğrafını yayınladı.Yayınladığı fotoğrafta Tarkan'a övgüler yağdıran İrem Derici fotoğragın altına "GEBERİCEM MUTLULUKTAN BE! Hayatımın en acayip gecesi! Bu adam insan da biz neyiz diye bağırırken buldum kendimi! Zaten fotoğrafta da baya halası gibi çıkmışım AMA BANANE!? Zafer kazanmış bir kızın ifadesi o suratımdaki şapşallık! Aynı meslekten anılmak bile bir gurur Tarkan'la, unutmayacağım bu geceyi, binlerce insan kendinden geçti geçti de geçti!" notunu yazdı.

Anahtar Kelimeler:
İrem DericiTarkan
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