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"İş yerinde sık sık tacize uğradım"

 Dünyaca ünlü hava durumu sunucusu Sol Perez'den samimi açıklamalar geldi.

"İş yerinde sık sık tacize uğradım"

 Dünyaca ünlü hava durumu sunucusu Sol Perez'den samimi açıklamalar geldi.

26 Mart 2018 Pazartesi 08:16
"İş yerinde sık sık tacize uğradım"

"İş yerinde sık sık tacize uğradım"

   Dünyaca ünlü hava durumu sunucusu Sol Perez'den samimi açıklamalar geldi.Samimi tavırları ve fiziğiyle dikkatleri sadece ülkesi Arjantin'de değil tüm dünyada duyuran hava durumu spikeri Sol Perez, şok edici açıklamalarda bulunarak, kadına şiddetin ve tacizin her yerde olabileceğini gözler önüne serdi.Sosyal medya üzerinde milyonlarca takipçisi olan 24 yaşındaki sunucu, "İş yerimde tacize uğradığım için işi bıraktım" dedi.Yerel basına konuşan Sol Perez, ünlü olmasının kendisini farklı hissettirmediğini söylerken, “İş yerinde sık sık tacize uğradım. Öyle ki bir adam sürekli beni çekimlerden sonra taciz ediyordu. Bu sebeple işi bırakmak zorunda kaldım” dedi.

Trende bir adam bana cinsel organını bile gösterdi. Bir kere arkadaşlarımla sokakta yürürken, adamın biri beni elle taciz etti, çığlık atınca koşarak uzaklaştı” dedi.Perez, “Bir adamı polise şikayet ettiğimde başka biri geldi ve ona ‘Ama buna baksana nasıl giyinmiş’ dedi. Maalesef böyle durumlara alıştım artık. Hiçbir kadın böyle tacize uğramayı istemez” dedi.

Sözcü

Son Güncelleme: 26.03.2018 05:23
Anahtar Kelimeler:
TacizSol Perez
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