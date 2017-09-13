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Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan, hırsızlık yaparken yakalandı

Ünlü sanatçı Işın Karaca'nın 2011 yılında evlendiği   fotoğrafçı Sedat Doğan, Karaca ile boşandıktan bir süre sonra yaşamaya başladığı Brezilya'da gözaltına alındı.

Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan, hırsızlık yaparken yakalandı

Ünlü sanatçı Işın Karaca'nın 2011 yılında evlendiği   fotoğrafçı Sedat Doğan, Karaca ile boşandıktan bir süre sonra yaşamaya başladığı Brezilya'da gözaltına alındı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:32
Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan, hırsızlık yaparken yakalandı

Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan, hırsızlık yaparken yakalandı

     Ünlü sanatçı Işın Karaca'nın 2011 yılında evlendiği   fotoğrafçı Sedat Doğan, Karaca ile boşandıktan bir süre sonra yaşamaya başladığı Brezilya'da gözaltına alındı. Dolandırma haberleriyle sık sık gündeme gelen Sedat Doğan için eski eşi Işın Karaca bir magazin programına şu açıklamayı yapmıştı: “Ben her şeyi sizin gibi televizyondan izliyorum, sadece kızım gelecekte bu tarz haberleri okuyacağı için üzgünüm… Benim adımı ya da kızımın adını kullanarak yapmış olduğu hataları temizlemeye çalışması hukuka aykırı.”

    Sao Paulo’da yemek yediği restoranda kredi kartı hırsızlığı yaptıktan sonra yolda polis tarafından durdurulan Sedat Doğan’ın gözaltına alındığı ve sorgusunun ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi. Aynı bölgede 29 Ağustos'ta bir Türk restoranında yaşanan hırsızlık olayının faili olabileceği şüphesiyle bu restorana götürülen Sedat Doğan, çalışanlar tarafından teşhis edildi. Doğan, Sao Paulo 78. Bölge Polis Merkezi'ne götürüldüğünde Herculano Jose isimli Brezilyalının çantası kaybolduğu için polis merkezine başvurduğu, Doğan'ın restorana bıraktığı çantanın ve kullanmaya çalıştığı kartların da Jose'ye ait olduğu ortaya çıktı.

   Polise ifade veren Türk restoranı çalışanlarına göre, 29 Ağustos'ta restorana giden Sedat Doğan, işletme sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyerek çalışanlardan para istedi. Restoran sahibi yurt dışında olduğu için, çalışanların telefonla restoran müdürüne durumu anlattığı sırada kasada bulunan iki tableti çalan Sedat  Doğan, tezgahın arkasına gizlenerek kaçtı. Restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler polise verilerek suç duyurusunda bulunuldu.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
ışın KaracaSedat Doğan
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