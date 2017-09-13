Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan, hırsızlık yaparken yakalandı
Ünlü sanatçı Işın Karaca'nın 2011 yılında evlendiği fotoğrafçı Sedat Doğan, Karaca ile boşandıktan bir süre sonra yaşamaya başladığı Brezilya'da gözaltına alındı. Dolandırma haberleriyle sık sık gündeme gelen Sedat Doğan için eski eşi Işın Karaca bir magazin programına şu açıklamayı yapmıştı: “Ben her şeyi sizin gibi televizyondan izliyorum, sadece kızım gelecekte bu tarz haberleri okuyacağı için üzgünüm… Benim adımı ya da kızımın adını kullanarak yapmış olduğu hataları temizlemeye çalışması hukuka aykırı.”
Polise ifade veren Türk restoranı çalışanlarına göre, 29 Ağustos'ta restorana giden Sedat Doğan, işletme sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyerek çalışanlardan para istedi. Restoran sahibi yurt dışında olduğu için, çalışanların telefonla restoran müdürüne durumu anlattığı sırada kasada bulunan iki tableti çalan Sedat Doğan, tezgahın arkasına gizlenerek kaçtı. Restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler polise verilerek suç duyurusunda bulunuldu.
Sözcü