İsmi Hatun olanın ateşli olmama ihtimali var mı

Güzel sanatçıverdiği bir röportajda sözlediği sözler hayli iddalı oldu.Güzel şarkıcı Ayşe Hatun Önal’a “Kendinizi ateşli buluyor musunuz?” sorusu sorulunca Önal, “İsmi Hatun olanın ateşli olmama ihtimali var mı” diyerek soruya soruyla karşılık verdi.Sanatçı Ayşe Hatun Önal röportajda kendisini ateşli bulduğunu söyleyip hayatında bir erkek olduğunu da itiraf etti. Önal, hayatındaki erkeğin ismi hakkında ser verip sır vermedi.Haberler