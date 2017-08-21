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İsmi Hatun olanın ateşli olmama ihtimali var mı

Güzel sanatçı Ayşe Hatun Önal verdiği bir röportajda sözlediği sözler hayli iddalı oldu.

İsmi Hatun olanın ateşli olmama ihtimali var mı

Güzel sanatçı Ayşe Hatun Önal verdiği bir röportajda sözlediği sözler hayli iddalı oldu.

Tayfun Gokdeniz
Tayfun Gokdeniz
21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:27
İsmi Hatun olanın ateşli olmama ihtimali var mı
İsmi Hatun olanın ateşli olmama ihtimali var mı
   Güzel sanatçı Ayşe Hatun Önal verdiği bir röportajda sözlediği sözler hayli iddalı oldu.Güzel şarkıcı Ayşe Hatun Önal’a “Kendinizi ateşli buluyor musunuz?” sorusu sorulunca Önal, “İsmi Hatun olanın ateşli olmama ihtimali var mı” diyerek soruya soruyla karşılık verdi.
Sanatçı Ayşe Hatun Önal röportajda kendisini ateşli bulduğunu söyleyip hayatında bir erkek olduğunu da itiraf etti. Önal, hayatındaki erkeğin ismi hakkında ser verip sır vermedi.
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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Hatun Önal
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