İstanköy Adası'nda Murat Cemcir rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, İstanköy Belediyesi ve Oasis Alışveriş Merkezi'nin katkıları ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Cinemarine Sinemaları, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ve Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen “7. Bodrum Türk Filmleri Haftası”nın film gösterimleri Bodrum’da devam ederken, İstanköy Adası’nda da (Kos) gösterimler büyük bir coşku ve heyecanla başladı.



Her geçen yıl daha da gelişen ve Türk filmlerini Bodrumlu sinemaseverler ile buluşturan “Bodrum Türk Filmleri Haftası”nın ikinci gününde Türk filmleri Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası’nda seyirci ile buluştu.



Orpeheus Sinemaları’nda gerçekleşen gösterimlerde Kos (İstanköy) Adası’nda yaşayan sinemaseverler, yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Hümeyra, Işıl Yücesoy, Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür ve Kerem Bursin gibi isimler rol aldığı “Unutursam Fısılda”yı, Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun gibi isimlerin yer aldığı “Bana Masal Anlat” filminin yanı sıra senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı baş rollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaştığı “Çalgı Çengi İkimiz” filmini filmin yönetmeni Selçuk Aydemir ve başrol oyuncusu Murat Cemcir’in katılımı ile izlediler.



Kendisine ve filme olan yoğun beğeniden bir hayli memnun olan Cemcir, filmi izleyenler ile gösterim sonrası selfie çekti.