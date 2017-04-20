﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Nisan 2017 Perşembe 14:51

İşte dünyanın en güzel kadını

 People dergisi, “2017 Dünyanın En Güzel Kadını” unvanını beşinci kez Julia Roberts’a verdi

İşte dünyanın en güzel kadını
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İşte dünyanın en güzel kadını
   People dergisi, “2017 Dünyanın En Güzel Kadını” unvanını beşinci kez Julia Roberts’a verdi.People dergisi 2017 yılı “Dünyanın En Güzel Kadını”nı seçti. Buna göre, ‘Özel Bir Kadın’ (Pretty Woman) filmiyle ünlenen Julia Roberts dünyanın en güzel kadını oldu.
   Roberts, beşinci kez aynı unvanı kazanmasıyla, Jennifer Aniston ve Michelle Pfeiffer’ı geçerek bir rekorun da sahibi oldu. Dünyanın en güzel kadını seçilerek People dergisinin kapak kızı olan 49 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, ilk kez 1991 yılında, 23 yaşındayken ‘Özel Bir Kadın’ filminde rol aldığı dönemde dergiye kapak olmuştu.
Posta



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Julia RobertsDünyanın En Güzel Kadını
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuvana Türkay'ı da dolandırdılar Tuvana Türkay'ı da dolandırdılar
Canlı yayında tutukladılar Canlı yayında tutukladılar
Yaz sezonun seksi poz vererek açtı Yaz sezonun seksi poz vererek açtı
Yıllara meydan okuyor Yıllara meydan okuyor
Arda'dan kardeşine yalı jesti: Bir yıllık kirasını peşin ödedi Arda'dan kardeşine yalı jesti: Bir yıllık...
Dövme yüzünden boşanıyor Dövme yüzünden boşanıyor
Yukarı Çık

Tuvana Türkay'ı da dolandırdılar
Latin Amerika tatiline çıkan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, hayalini kurduğu ünlü takımların maçı için...

Haberi Oku