İşte dünyanın en güzel kadını

People dergisi, “2017 Dünyanın En Güzel Kadını” unvanını beşinci kez Julia Roberts’a verdi.People dergisi 2017 yılı “Dünyanın En Güzel Kadını”nı seçti. Buna göre, ‘Özel Bir Kadın’ (Pretty Woman) filmiyle ünlenen Julia Roberts dünyanın en güzel kadını oldu.
Roberts, beşinci kez aynı unvanı kazanmasıyla, Jennifer Aniston ve Michelle Pfeiffer’ı geçerek bir rekorun da sahibi oldu. Dünyanın en güzel kadını seçilerek People dergisinin kapak kızı olan 49 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, ilk kez 1991 yılında, 23 yaşındayken ‘Özel Bir Kadın’ filminde rol aldığı dönemde dergiye kapak olmuştu.
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