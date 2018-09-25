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İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi Şeyvval Şahin oldu.

İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi Şeyvval Şahin oldu.

25 Eylül 2018 Salı 11:57
İşte Türkiye'nin en güzel kızı

İşte Türkiye'nin en güzel kızı

    Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi Şeyvval Şahin oldu.Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi geçtiğimiz akşam düzenlenen görkemli bir törenle belli oldu.Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleştirilen Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı Şevval Şahin kazandı.
 

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Halihazırda mankenlik yapan Sevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

   Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.

Medyaradar

Son Güncelleme: 25.09.2018 09:54
Anahtar Kelimeler:
Miss Turkey 2018
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