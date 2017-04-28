Oyuncu Ezgi Mola televizyonda haberlerde gördüğü bir habere tepkisi büyük oldu.Bir öğretmenin öğrencisini dövdüğüne dair yapılan haberi izlerken bir hayli sinirlenen ve dayak yiyen küçük öğrenciyle empati kuran Ezgi Mola, instahikaye kısmından haberin fotoğrafını paylaşarak altına sert bir yorum yazdı. Açıkta atama bekleyen öğretmenlere atıfta bulunan Ezgi Mola, “Bunca atama bekleyen öğretmenimiz varken bu y..şak öğretmen olmamalı… Evet evet doğru okudunuz, Y..şak kanı bozuk b.k” sözleriyle yaşananlara isyan etti.
İsyan etti;Y..şak,kanı bozuk
Oyuncu Ezgi Mola televizyonda haberlerde gördüğü bir habere tepkisi büyük oldu
Oyuncu Ezgi Mola televizyonda haberlerde gördüğü bir habere tepkisi büyük oldu.Bir öğretmenin öğrencisini dövdüğüne dair yapılan haberi izlerken bir hayli sinirlenen ve dayak yiyen küçük öğrenciyle empati kuran Ezgi Mola, instahikaye kısmından haberin fotoğrafını paylaşarak altına sert bir yorum yazdı. Açıkta atama bekleyen öğretmenlere atıfta bulunan Ezgi Mola, “Bunca atama bekleyen öğretmenimiz varken bu y..şak öğretmen olmamalı… Evet evet doğru okudunuz, Y..şak kanı bozuk b.k” sözleriyle yaşananlara isyan etti.