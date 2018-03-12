Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118078
ALTIN
162.028
DOLAR
3.8123
STERLİN
5.2837
EURO
4.6977
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon, Serbest’te İkinci Oldu
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon,...
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2
Kayserispor evinde galip
Kayserispor evinde galip

Jelena yenge yürek hoplattı

Jelena Karleusa son paylaşımı ile yine yürekleri hoplattı.

Jelena yenge yürek hoplattı

Jelena Karleusa son paylaşımı ile yine yürekleri hoplattı.

12 Mart 2018 Pazartesi 08:50
Jelena yenge yürek hoplattı

Jelena yenge yürek hoplattı

   Jelena Karleusa son paylaşımı ile yine yürekleri hoplattı.Son olarak ülkesi Belgrad'da yapılan seçimlerde oy kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Beşiktaşlı Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa bir süredir ara verdiği cüretkâr selfielerine yeniden başladı.Katıldığı bir etkinlikte giydiği kıyafetiyle bol bol fotoğraf paylaşan ve çektiği bir selfieyle eski paylaşımlarına atıfta bulunan Jelena yine yürekleri hoplattı. Türkiye’de de sahne alan ve şarkılarını Türk seyircisiyle paylaşan Jelena yenge üzerinde Dolar deseni bulunan kıyafetiyle çektiği fotoğrafları iki milyona yaklaşan takipçisiyle paylaştı. Binlerce beğeni alan bu selfieye Jelena’nın Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Jelena Karleusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Didem Soydan'dan cesur paylaşım
Didem Soydan'dan cesur paylaşım
Ece Gürsel "O an şoka girdim"
Ece Gürsel "O an şoka girdim"
60 yaş pozuyla gençlere taş çıkarttı
60 yaş pozuyla gençlere taş çıkarttı
Ebru Polat’a sürpriz evlilik teklifi
Ebru Polat’a sürpriz evlilik teklifi
Otel Odasındaki akla zarar teklife hayır dedi
Otel Odasındaki akla zarar teklife hayır dedi
Murat Dalkılıç çapkınlık turunda yakalandı 
Murat Dalkılıç çapkınlık turunda yakalandı 
Reyting uğruna dekolteyi abarttı
Reyting uğruna dekolteyi abarttı
Mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten hiç hoşlanmam
Mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten hiç hoşlanmam

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim