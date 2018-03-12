Jelena yenge yürek hoplattı

Jelena Karleusa son paylaşımı ile yine yürekleri hoplattı.Son olarak ülkesi Belgrad'da yapılan seçimlerde oy kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Beşiktaşlı Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa bir süredir ara verdiği cüretkâr selfielerine yeniden başladı.Katıldığı bir etkinlikte giydiği kıyafetiyle bol bol fotoğraf paylaşan ve çektiği bir selfieyle eski paylaşımlarına atıfta bulunan Jelena yine yürekleri hoplattı. Türkiye’de de sahne alan ve şarkılarını Türk seyircisiyle paylaşan Jelena yenge üzerinde Dolar deseni bulunan kıyafetiyle çektiği fotoğrafları iki milyona yaklaşan takipçisiyle paylaştı. Binlerce beğeni alan bu selfieye Jelena’nın Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.

Sözc