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Jennifer Lopez'den cesur paylaşım

Şarkıcı Jennifer Lopez sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğrafları ile takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Jennifer Lopez'den cesur paylaşım

Şarkıcı Jennifer Lopez sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğrafları ile takipçilerinden büyük beğeni aldı.

18 Eylül 2018 Salı 09:50
Jennifer Lopez'den cesur paylaşım

Jennifer Lopez'den cesur paylaşım

    Şarkıcı Jennifer Lopez sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğrafları ile takipçilerinden büyük beğeni aldı.Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeyi başardı.O şov dünyasının en meşgul insanlarından biri. Ancak yine de kendine zaman ayırmanın fırsatını ne yapıp ne edip buluyor.

   Güzel şarkıcı, vereceği Las Vegas konseri öncesinde havuz başında keyif yapacak zamanı ayarlamayı başardı.49 yaşındaki güzel şarkıcı, seksi turuncu mayosuyla havuz başında cesur pozlar verdi ve kusursuz fizğini gözler önüne serdi.

    Instagram'daki takipçileriyle iki fotoğraf birden paylaşan Lopez, her zamanki gibi kendinden emin ve fit görünüyordu.Lopez'in paylaşımları kısa sürede 1.5 milyonu aşkın beğeni ve on binlerce yorum aldı.Jennifer Lopez'in Instagram'da 80 milyon takpiçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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