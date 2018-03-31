Jet Sosyete'nin Gizem'i Gülse Birsel Hastanelik oldu



Gazeteci yazar, senarist ve oyuncu Gülse Birsel kaptığı virüs yüzünden hastanelik oldu. Jet Sosyete'nin senaristi ve dizinin Gizem karakteri ile yeniden ekranlara dönen Gülse Birsel'in sağlık durumu iyi..

Gülse Birsel, solunumm yoluyla sindirim sistemine giren bir virüs yüzünden hastaneye kaldırıldı. Gülse Birsel, hastalığının adını kolunda serumla çekilmiş fotoğrafıyla birlikte sosyal medyasından paylaştı.

İşte Gülse Birsel’in o paylaşımı: "Sindirim sistemime solunum yoluyla adeno virüs girmiş. Bu kadar uzun açıklamalı hastalık mı olur? Ben zaten uzun uzun yazmaktan sıkılmışım! İlaçları damardan çaktılar. 2 güne midemdeki kilit çözülür, virüs defolur gider. Size bir şey olmasın. Jet Sosyete Tony'nin dediği gibi 'Nazar biliyosun' (Merak edenler olmuş, belirtileri sindirim sisteminin durması, mide ve bağırsak sorunları, çarpıntı, büyük halsizlik, uyku..)''

