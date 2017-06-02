İngiltere'de 45 yaşındaki finansal danışman Paul Elworthy, patronu Sarah Thompson ve iş arkadaşlarıyla birlikte Noel yemeği yediği sırada patronunun cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Paul Elworthy, kendisini patronu tarafından hedeflene satışı gerçekleştirmesi halinde cinsel ilişki ile ödüllendirmek istedi.Bunun üzerine Paul Elworthy 180 bin sterlin (817 bin 200 TL) değerindeki satış hedeflerine ulaşıldığı takdirde kendisini cinsel ilişki ile ödüllendirmeyi teklif eden patronu Thompson'a dava açtı.
Kadın patrondan ahlaksız teklif
İngiltere'de 45 yaşındaki finansal danışman Paul Elworthy, patronu Sarah Thompson ve iş arkadaşlarıyla birlikte Noel yemeği yediği sırada patronunun cinsel tacizine uğradığını iddia etti.
İngiltere'de 45 yaşındaki finansal danışman Paul Elworthy, patronu Sarah Thompson ve iş arkadaşlarıyla birlikte Noel yemeği yediği sırada patronunun cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Paul Elworthy, kendisini patronu tarafından hedeflene satışı gerçekleştirmesi halinde cinsel ilişki ile ödüllendirmek istedi.Bunun üzerine Paul Elworthy 180 bin sterlin (817 bin 200 TL) değerindeki satış hedeflerine ulaşıldığı takdirde kendisini cinsel ilişki ile ödüllendirmeyi teklif eden patronu Thompson'a dava açtı.