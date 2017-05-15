Kadınlar gözleri kapalı zumba dansı yaptılar

Caddebostan Sahili haftasonunda #KaranlıktaZumba ve #SessizlikteZumba konulu farklı ve çok özel bir etkinliğine sahne oldu. Karanlıkta ve Sessizlikte Diyalog sergilerini hazırlayarak engellilerin yaşamlarıyla empati kurmaya aracılık eden Türkiye’nin ilk Diyalog Deneyim Müzesi ve Ata Dans-Atakan Uğurlu işbirliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile 500 kadın gözleri bağlı olarak görme ve işitme engellilerle birlikte Zumba yaptı.Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir , İzmit, Antalya ve İstanbul’dan gelen Zumba eğitmeni ve sporcusu kadınlar, Zumba Eğitmeni Atakan Uğurlu yönetiminde dans ve fitnesi birleştiren Zumba yaparak 10-18 Mayıs Engelliler Haftasında engelliler ile ilgili farkındalık yaratırken, Engelsiz Diyaloğun Mümkün olabildiği mesajını verdiler. 14 Mayıs’ın aynı zamanda Anneler Günü olması nedeniyle çocuklar da #KaranlıktaZumba ve #SessizlikteZumba yaparak anneleriyle birlikte bu ilginç deneyimi yaşadılar.Bu buluşmaya davet için günler öncesinde gözleri bağlı olarak dans eden kadınlar, ‘sloganıyla, herkesi Engellilerin yaşamını deneyimlemek üzere İstanbul Gayrettepe Metro İstasyonu’nda ayrılan özel bir bölümde yer alan Karanlıkta & Sessizlikte Diyalog sergilerini gezmeye davet ettiler.