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"Kadınlar, iki işi beceremiyor, boşanıyorlar"

  Sanatçı Hülya Avşar tv programında söylediği sözlerin arkasında olduğunu açıkladı

"Kadınlar, iki işi beceremiyor, boşanıyorlar"

  Sanatçı Hülya Avşar tv programında söylediği sözlerin arkasında olduğunu açıkladı

07 Mart 2018 Çarşamba 08:34
"Kadınlar, iki işi beceremiyor, boşanıyorlar"

"Kadınlar, iki işi beceremiyor, boşanıyorlar"

   Sanatçı Hülya Avşar tv programında söylediği sözlerin arkasında olduğunu açıkladı.Hülya Avşar, eleştiri oklarının hedefi olduğu sözlerine "Lafımın arkasındayım. Kadınlar, iki işi beceremiyor, boşanıyorlar. Ben de onlardan biriyim." diyerek yine tartışılacak sözlere imza attı.Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ'u konuk ettiği programında kadınlarla ilgili söylediği sözler için "Lafımın arkasındayım" deyip "Kadınlar hem çalışıp hem çocuk büyütmeyi beceremiyor, boşanmalar artıyor. Ben de onlardan biriyim" dedi.Hülya Avşar, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e açıklamalar yaptı. Avşar kızı, "Ben bütün bir konuşma yaptım. Kimseye çalışmayın falan demedim. Tam aksine çalışın diyorum. Kendim hâlâ çalışan bir insanım. Zehra'yı da çalışacak bir kadın olarak yetiştiriyorum.Kadının evde yapması gereken şeyler var. Çocuğuna bakacak, evde yemeği yapacak. Bunu iki işi birden beceremiyoruz. Bak bunu ben de beceremedim. Ayrılıklarım bu yüzden oldu. Boşanmaların çoğu bu yüzden oluyor." dedi.Lafının arkasında olduğunu da özellikle belirten Avşar kızı, "Konuşmamın tamamında söylediklerime sadığım ve arkasında duruyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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