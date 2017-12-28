Kameraların önünde tacize uğradı

Oyuncu Demet Evgar başrolünde olduğu ve gişe rekorları kıran filmi ‘Aile Arası’ndaki ekip arkadaşları ile önceki akşam bir mekanda bir araya geldi. Posta'da yer alan habere göre: Geçtiğimi akşam Asmalımescit’teki bir mekanda 'Aile Arasında' filmindeki ekip arkadaşlarıyla buluşan Demet Evgar, çıkışta para isteyen sokak çocuklarının tacizine uğradı. Gişedeki başarılarını kutlayan, Demet Evgar ve ekip arkadaşları eğlenceli bir gece geçirdiler.“Çok çalıştık, karşılığını aldık” diyen Demet Evgar, çıkışta taksiye bindi. Evgar, taksiye binerken para isteyen sokak çocuklarının tacizine uğradı. İçlerinden biri, taksinin üzerine oturdu, aracın hareket etmesini engelledi. Demet Evgar, hem şaştı kaldı hem panik yaptı.