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Kameraların önünde tacize uğradı

 Oyuncu Demet Evgar başrolünde olduğu ve gişe rekorları kıran filmi ‘Aile Arası’ndaki ekip arkadaşları ile önceki akşam bir mekanda bir araya geldi.

Kameraların önünde tacize uğradı

 Oyuncu Demet Evgar başrolünde olduğu ve gişe rekorları kıran filmi ‘Aile Arası’ndaki ekip arkadaşları ile önceki akşam bir mekanda bir araya geldi.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:02
Kameraların önünde tacize uğradı

Kameraların önünde tacize uğradı

   Oyuncu Demet Evgar başrolünde olduğu ve gişe rekorları kıran filmi ‘Aile Arası’ndaki ekip arkadaşları ile önceki akşam bir mekanda bir araya geldi. Posta'da yer alan habere göre: Geçtiğimi akşam Asmalımescit’teki bir mekanda 'Aile Arasında' filmindeki ekip arkadaşlarıyla buluşan Demet Evgar, çıkışta para isteyen sokak çocuklarının tacizine uğradı. Gişedeki başarılarını kutlayan, Demet Evgar ve ekip arkadaşları eğlenceli bir gece geçirdiler.“Çok çalıştık, karşılığını aldık” diyen Demet Evgar, çıkışta taksiye bindi. Evgar, taksiye binerken para isteyen sokak çocuklarının tacizine uğradı. İçlerinden biri, taksinin üzerine oturdu, aracın hareket etmesini engelledi. Demet Evgar, hem şaştı kaldı hem panik yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Demet EvgarTacize Uğradı
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