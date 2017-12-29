Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114757
ALTIN
157.882
DOLAR
3.7907
STERLİN
5.1092
EURO
4.5306
Fenerbahçe Doğuş 6. mağlubiyeti aldı
Fenerbahçe Doğuş 6. mağlubiyeti aldı
Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu
Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu
Beşiktaş kupada avantajı kaptı
Beşiktaş kupada avantajı kaptı
Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti
Boluspor kupada Süper Lig ekibini...
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne...

 Kar Kış Demeden Bikini Giyip Kaynak Suya Girdi

Ünlü oyuncu Demi Moore'un kızları soğuk hava şartlarına aldırmadan bikinilerini giyip kaynak suya girdiler.

 Kar Kış Demeden Bikini Giyip Kaynak Suya Girdi

Ünlü oyuncu Demi Moore'un kızları soğuk hava şartlarına aldırmadan bikinilerini giyip kaynak suya girdiler.

29 Aralık 2017 Cuma 08:56
 Kar Kış Demeden Bikini Giyip Kaynak Suya Girdi

 Kar Kış Demeden Bikini Giyip Kaynak Suya Girdi

  Ünlü oyuncu Demi Moore'un kızları soğuk hava şartlarına aldırmadan bikinilerini giyip kaynak suya girdiler.ABD'li oyuncu Demi Moore'un kızları Rumer (29), Tallulah (23) ve Scout (26) Noel tatilini birlikte geçiriyor.   Sawtooth National Forest'e giden ve kaynak suya giren kız kardeşler, o sırada çekilmiş bu pozu instagram hesaplarında paylaştı.  Düzgün fizikleriyle dikkati çeken kardeşler için "Demi Moore'un melekleri" yorumu yapıldı. İşte sosyal medyada paylaştıkları kareler;

Haberler

Son Güncelleme: 29.12.2017 06:06
Anahtar Kelimeler:
ünlü OyuncuKar Kış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayranına 7 bin liralık hediye verdi
Hayranına 7 bin liralık hediye verdi
Yağlı yediği için üşümüyormuş
Yağlı yediği için üşümüyormuş
Alper Potuk fena yakalandı
Alper Potuk fena yakalandı
Bikinili hosteslerin takvimi  olay oldu
Bikinili hosteslerin takvimi  olay oldu
Aslı Enver'den cesur poz
Aslı Enver'den cesur poz
Ünlü şarkıcıdan seksi paylaşım
Ünlü şarkıcıdan seksi paylaşım
Ağaoğlu’nun, yılbaşı sokak partisi iptal edildi
Ağaoğlu’nun, yılbaşı sokak partisi iptal edildi
Verdiği seksi pozlarla ile gençlere taş çıkarttı 
Verdiği seksi pozlarla ile gençlere taş çıkarttı 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim