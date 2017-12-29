Kar Kış Demeden Bikini Giyip Kaynak Suya Girdi

Ünlü oyuncu Demi Moore'un kızları soğuk hava şartlarına aldırmadan bikinilerini giyip kaynak suya girdiler.ABD'li oyuncu Demi Moore'un kızları Rumer (29), Tallulah (23) ve Scout (26) Noel tatilini birlikte geçiriyor. Sawtooth National Forest'e giden ve kaynak suya giren kız kardeşler, o sırada çekilmiş bu pozu instagram hesaplarında paylaştı. Düzgün fizikleriyle dikkati çeken kardeşler için "Demi Moore'un melekleri" yorumu yapıldı. İşte sosyal medyada paylaştıkları kareler;

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