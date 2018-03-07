Kardashian'dan beğenme rekoru kıran paylaşım

Televizyon yıldızı Kim Kardashian sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla beğenme rekoru kırdı.Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Kim Kardashian bu defa da çıplak bir şekilde yemek yerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.Televizyon yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından çırılçıplak halde erişte yediği fotoğrafı yayınladı. Kardashian, 108 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yine olay yaratacak bir paylaşımda bulundu. Çin eriştesi yiyen Kim Kardashian, göğüslerini saçlarıyla kapattı. Kim’in olay yaratan paylaşımı 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Sözcü