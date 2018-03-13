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Kardashian'ın tek ihtiyacı bronzlaşmak

 Kim Kardashian yoğun iş temposundan şikayetçi.

Kardashian'ın tek ihtiyacı bronzlaşmak

 Kim Kardashian yoğun iş temposundan şikayetçi.

13 Mart 2018 Salı 08:44
Kardashian'ın tek ihtiyacı bronzlaşmak

Kardashian'ın tek ihtiyacı bronzlaşmak

   Kim Kardashian yoğun iş temposundan şikayetçi.Televizyon yıldızı Kim Kardashian sosyal medya hesabından ihtiyacı olan şeyi paylaştı.Geride bıraktığımız haftalarda taşıyıcı anne vasıtasıyla üçüncü kez anne olan Kim Kardashian yoğun iş temposuna ara vermeden devam ediyor. Bir yandan televizyon şovuna devam eden Kardashian, bir yandan da kozmetik ve moda sektöründe boy gösteriyor. Sürekli olarak sosyal medya hesabından ürün tanıtımları yapan başarılı isim yaptığı son paylaşımına ilginç bir not düştü. Son derece beyaz göründüğüne kanaat getiren Kim, fotoğrafının altına ‘Bronzlaşmaya ihtiyacım var’ yazdı. Kim’in bu ihtiyacını paylaşması takipçilerine samimi gelmiş olacak ki onu 1,5 milyona yaklaşan bir beğeniyle ödüllendirdi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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