Kardashian kitabını çıplak pozu ile tanıttı

Kim Kardashian yeni çıkacak kitabını çıplak pozuyla sosyal medya hesabından tanıttı.Ailesiyle olan yaşantısını televizyon programı haline getiren ve cüretkar pozlarıyla gündemden inmeyen Kim Kardashian, şimdi de kitabıyla kendisinden söz ettirmeye hazırlanıyor. Yeni kitabını 7 Eylül’de piyasaya sunacak olan Kim Kardashian, kitabından kullanılan fotoğraflardan birini sosyal medya hesabından yayınladı. Mert Alaş gibi fotoğrafçılarla çalışan Kardashian’ın tercihi Türk fotoğrafçının çektiği kare oldu. Bu fotoğraf üzerinden kitabının duyurusunu yapan ve aynı zamanda emeği geçenlere teşekkür eden Kim Kardashian görünen o ki cüretkar kareler barındıran yeni kitabıyla da uzun süre konuşulacak. Fotoğrafçı Mert Alaş da Kim’in bu karesini ‘Gece Kuşu’ notuyla paylaştı ve yakın arkadaşı olan Kim Kardashian’a başarı dileklerinde bulundu.

Sözcü