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31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:39

Kardeşi Deniz Seki'nin tüm borçlarını ödedi

 Deniz Seki Haziran ayında  özgürlüğüne kavuşuyor.

Kardeşi Deniz Seki'nin tüm borçlarını ödedi
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Kardeşi Deniz Seki'nin tüm borçlarını ödedi
   Deniz Seki Haziran ayında  özgürlüğüne kavuşuyor.Ancak kendisi hapiste iken gelen borçlar ve icralar sanatçının moralini bozmuştu. Kesinleşen cezasının toplam 3,5 yılını hapiste geçiren şarkıcının bu sevincine icra borcu gölge düşürmüştü.Geçen hafta Deniz Seki'nin cezaevi çıkışı peş peşe icra borçlarıyla karşı karşıya kalacağı gündeme gelmişti.
   30 Mayıs 2014'te evinden çıkan ve 30 aydır tutuklu olan sanatçının mahkeme kayıtlarına göre 2007 model kapalı kasa bir aracının üzerinde bile 4 ayrı haciz bulunuyordu.
    Bu icralardan 1.'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş Vergi Dairesi adına koyduğu haciz, ikincisi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Dairesi'nin haczi, 3.'sü 35. İcra Dairesi'nin haczi ve 4.’sü ise eski oturduğu lüks sitedeki evin 7 bin 500 TL'lik aidat borcunu ödemediği için 22. İcra Dairesi'nin koyduğu hacizdi. Duymayan Kalmasın'ın bu özel haberi büyük dikkat çekti ve Deniz Seki'nin kardeşleri hemen olaya el koydu. Dün itibariyle sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Serkan Seki'nin icra borçlarını kapattığı öğrenildi.
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