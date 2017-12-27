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Kavga yargıya taşındı

 Hande Yener ve Seren Serengil arasında sosyal medya üzerinden başlayan kavga yargıya taşındı.

Kavga yargıya taşındı

 Hande Yener ve Seren Serengil arasında sosyal medya üzerinden başlayan kavga yargıya taşındı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:18
Kavga yargıya taşındı

Kavga yargıya taşındı

   Hande Yener ve Seren Serengil arasında sosyal medya üzerinden başlayan kavga yargıya taşındı.Hande Yener - Seren Serengil arasındaki atışma bir anda üstsüz fotoğraf krizine dönüştü. Hande Yener Instagram profilinde Seren Serengil'in üstsüz bir fotoğrafını yayınlayarak "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi. Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Hande Yener bu kez şu notu paylaştı: "Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş.

    Paylaşımı yargıya taşıyacağını belirten Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasın'da o paylaşıma şu sözlerle yanıt verdi; "Bir cevap gelseydi ağır bilse olsaydı başımın üstüne yeri vardı. Bunu koyarak bir kadının bir kadına yapabileceği en kötü şiddeti yaptı." Videoyu Oynat Seren Serengil dün akşam da Instagram hesabına yüklediği bir videoyla Hande Yener'e cevap vermişti. Seren Serengil Instagram hesabına koyduğu videoda Hande Yener'in uyuşturucu kullandığı ima etmişti.

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Son Güncelleme: 27.12.2017 15:06
Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilHande Yener
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