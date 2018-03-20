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Kedicik sosyal medyadan herşeyi itiraf etti

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu

Kedicik sosyal medyadan herşeyi itiraf etti

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu

20 Mart 2018 Salı 12:29
Kedicik sosyal medyadan herşeyi itiraf etti

Kedicik sosyal medyadan herşeyi itiraf etti

   Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.Adnan Oktar'ın popüler kediciklerinden Ceylan Özgül, sosyal medya hesabından uğradığı baskıyı ve kısıtlanan yaşam tarzını itiraf etti.Yaptığı her hareketle, söylediği her sözle olay yaratan Adnan Oktar, bu kez de bir kaçış iddiasıyla ilgili gündeme geldi. Adnan Oktar’ın popüler ‘kediciklerinden’ biri olan Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia edilmişti. Sözcü'nün haberine göre Ceylan Özgül, Adnan Oktar’dan gördüğü baskıyı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak itiraf etti.

İşte Özgül’ün o paylaşımı;

Anahtar Kelimeler:
Ceylan ÖzgülKedicikl
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