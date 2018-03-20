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Kedicikler birbirine düştü

Kedicik Tülay Kumaşçı Ceylan Özgül hakkında açıklamada bulundu.

Kedicikler birbirine düştü

Kedicik Tülay Kumaşçı Ceylan Özgül hakkında açıklamada bulundu.

20 Mart 2018 Salı 16:42
Kedicikler birbirine düştü

Kedicikler birbirine düştü

   Kedicik Tülay Kumaşçı Ceylan Özgül hakkında açıklamada bulundu.Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül (Özbudak) kaçınca eski kankalarını fena kızdırdı. Adnan Oktar'ın son dönemdeki gözdesi Tülay Kumaşçı eski arkadaşı için ağır ithamlarda bulundu.

   Adnan Oktar'ın eski gözdelerinden Ceylan Özgül evden terlik ve pijamalarla firar edince diğer kedicikleri küpleri bindi.Ceylan Özgül'ün papucu dama atıldıktan sonra Adnan Oktar'ın gözdesi olan Tülay Kumaşçı ağır ithamlarda bulundu. Ceylan Özgül'ün yaşadığı lüksü kaybedince böyle açıklamalar yaptığını iddia eden Tülay Kumaşçı kediciği ajanlıkla itham etti.Ceylan Özgül, Adnan Oktar'dan kaçışını şöyle anlattı: ''Doktordan randevu alma bahanesiyle bahçeye çıktım. Bahçede köpeğim vardı köpekle oynamaya başladım. Arabanın geldiğini gördüğümde hemen kapıdan çıkarak arabaya bindim. Üzerimde pijamalarım ve ayağımda terliğimle oradan kaçtım. Cebimde kimliğimden başka hiçbir şey yoktu. Ben oradan böyle kaçtım".Adnan Oktar ve kedicikleri Ceylan Özgül'ün kaçmadığını kendilerinin babasına teslim ettiklerini iddia ediyorlar.Ceylan Özgül'ün Çamlıca'daki bir evden çıkış görüntülerini de buna delil gösteriyorlar. Ceylan Özgül ise görüntülerin başka bir zamana ait olduğunu söylüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kedicik
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