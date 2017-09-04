04 Eylül 2017 Pazartesi 07:39
Kendi cenazesine katılmış
Ünlü sunucu Çağla Şikel
bayramda yaptığı bir söyleşide meditasyon sırasında kendi cenazesine katıldığını açıkladı.Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda sunucu bu konu hakkında şöyle konuştu."Özellikle oturup hayal etmedim ama bir meditasyon sırasında yaşadım. Herkes ağlıyordu… Güzeldi ve çok huzurluydu. Ölümden o zamana kadar çok korkuyordum. Bu travmayı yaşamamın sebebi eski eşimin annesinin vefatı. Kayınvalidemin ve babamın ölümü çok ani oldu.