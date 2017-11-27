Kendini hindiye benzetince alay konusu oldu

Ünlü futbolcu David Beckham ile olan evliliği ile tüm dünyada tanınan gençlik yıllarında Spice Girls adındak bir müzik grubunda "Posh" lakabı ile çeşitli şarkılar yapan Victoria Beckham son yıllarda moda dünyasında oldukça başarılı bir konuma geldi.

Dünyaca ünlü modacı Victoria Beckham kendi tasarımını andıran fakat fotoşopla hindi kostümüne benzer hale getirdiği kıyafetini giydi ve bunu sosyal medya üzerinden paylaştı.Ünlü yıldız, Şükran Günü için hazırladığı bu kıyafeti ile adeta bir hindiye benzediği için herkes tarafından konuşuldu.

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