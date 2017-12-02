Kendisinden 31 Yaş Küçük Sevgilisinin Doğumuna Tanıklık Etmiş

Ünlü sanatçı Levent Yüksel 31 yaş küçük sevgilisinin doğumuna tanıklık etmiş.sevgilisinin Levent Yüksel ile kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Büyük aşkta şok bir detay daha ortaya çıktı. Pop Müziği'nin başarılı ismi Levent Yüksel, özel hayatındaki suskunluğunu bir bozdu pir bozdu. 53 yaşındaki Yüksel'in merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun 22 yaşındaki kızı Lidya ile birlikte olması olay yarattı. Aralarındaki 31 yaş farkla eleştirilen ikiliye Lidya'nın 51 yaşındaki annesi Hepgül Özdemiroğlu ise destek vermişti.Bu yaş farkının yankıları sürerken olay çiftin aşkıyla ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı. 'Gazetemagazin' sitesinin iddiası, bazılarına "Aşk tesadüfleri sever" bazılarına ise "Bu kadarına da pes" dedirtti. İddiaya göre, 22 sene önce merhum Atilla Özdemiroğlu ile Levent Yüksel, yeni şarkıları için stüdyodaydı. O sırada Özdemiroğlu'nun telefonu çaldı. Arayan ise Hepgül Özdemiroğlu'ydu.

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