Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106049
ALTIN
146.957
DOLAR
3.4952
STERLİN
4.7286
EURO
4.1887
Antalyaspor Çalımbay ile yollarını ayırdı
Antalyaspor Çalımbay ile yollarını ayırdı
Filede "2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" sahibini buluyor
Filede "2017 Spor Toto Şampiyonlar...
Beşiktaş galibiyet serisini sürdürüyor
Beşiktaş galibiyet serisini sürdürüyor
Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de görünüm
Arda Turan iyileşti ama kadroya giremedi
Arda Turan iyileşti ama kadroya...

Kendisinden sonra eşi de diziye veda etti

 İddialara göre,ünlü sunucu  Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisini çekerken bir çalışandan hoşlanmış ve sürekli mesaj atmıştı.

Kendisinden sonra eşi de diziye veda etti

 İddialara göre,ünlü sunucu  Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisini çekerken bir çalışandan hoşlanmış ve sürekli mesaj atmıştı.

19 Eylül 2017 Salı 10:15
Kendisinden sonra eşi de diziye veda etti

Kendisinden sonra eşi de diziye veda etti

   İddialara göre,ünlü sunucu  Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisini çekerken bir çalışandan hoşlanmış ve sürekli mesaj atmıştı. Genç kız, olayı yapımcıya bildirmişti. Erbil, ''Bu kızı kovun. Ya o ya ben'' deyince, yapımcı, Erbil'i diziden yollamıştı. Onun yerine Hamdi Alkan gelmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar da diziye veda etti.

Medyaradar

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ErbilNergis Kumbasar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıla'nın evine hırsız girdi
Sıla'nın evine hırsız girdi
Diva yıllar sonra mayo ile poz verdi
Diva yıllar sonra mayo ile poz verdi
Parasız kalınca erkek arkadaşına dolandırıcık yapmasını istedi   
Parasız kalınca erkek arkadaşına dolandırıcık yapmasını istedi   
Seksi sunucunun ikinci programı da reyting kurbanı oldu
Seksi sunucunun ikinci programı da reyting kurbanı oldu
Kardashian kardeşlerden seksi sow
Kardashian kardeşlerden seksi sow
5.kez Türkiye Bikini Fitness Şampiyonu oldu
5.kez Türkiye Bikini Fitness Şampiyonu oldu
Antrenörlük yarım kalan hikayemdi
Antrenörlük yarım kalan hikayemdi
Sevenlerinden dua istedi
Sevenlerinden dua istedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim