İddialara göre,ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisini çekerken bir çalışandan hoşlanmış ve sürekli mesaj atmıştı.
Kendisinden sonra eşi de diziye veda etti
İddialara göre,ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisini çekerken bir çalışandan hoşlanmış ve sürekli mesaj atmıştı.
19 Eylül 2017 Salı 10:15
Kendisinden sonra eşi de diziye veda etti
İddialara göre,ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisini çekerken bir çalışandan hoşlanmış ve sürekli mesaj atmıştı. Genç kız, olayı yapımcıya bildirmişti. Erbil, ''Bu kızı kovun. Ya o ya ben'' deyince, yapımcı, Erbil'i diziden yollamıştı. Onun yerine Hamdi Alkan gelmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar da diziye veda etti.
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