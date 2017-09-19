Kendisinden sonra eşi de diziye veda etti

İddialara göre,ünlü sunucu(60), Star'daki 'Türk Malı' dizisini çekerken bir çalışandan hoşlanmış ve sürekli mesaj atmıştı. Genç kız, olayı yapımcıya bildirmişti. Erbil, ''Bu kızı kovun. Ya o ya ben'' deyince, yapımcı, Erbil'i diziden yollamıştı. Onun yerine Hamdi Alkan gelmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mehmet Ali Erbil'in eski eşida diziye veda etti.

Medyaradar