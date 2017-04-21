En büyük tutkusu otomobilleri olan usta oyuncu Cem Yılmaz yeni oyuncağına sahip oldu.Usta oyuncu Cem Yılmaz, otomobil tutkusu için para harcamaktan vazgeçmiyor. Kendisine son model Mercedes marka bir cip satın alan Yılmaz tam tamına 1 milyon 365 bin TL ödedi.
Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan Cem Yılmaz, ‘Arif V 216’ filminin çekimlerine başlamadan önce kendisini ödüllendirdi. Filmin ekibini oluşturma aşamasında hayli efor sarf eden Yılmaz, bu kez kendisine Mercedes marka sarı bir cip satın aldı.
Özellikle spor araçlara ilgi duyan Yılmaz’ın son tercihi ise sarı renk ultra lüks bir cip oldu. Uçankuş’un haberine göre Usta komedyen yeni aracı Mercedes G AMG için 350 bin Euro yani 1 milyon 365 bin TL ödedi. Aracın kasko bedelinin 15 bin TL olduğu öğrenildi.