﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Nisan 2017 Cuma 19:47

Kendisini ödüllendirdi

En büyük tutkusu otomobilleri olan usta oyuncu Cem Yılmaz yeni oyuncağına sahip oldu.

Kendisini ödüllendirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kendisini ödüllendirdi
   En büyük tutkusu otomobilleri olan usta oyuncu Cem Yılmaz yeni oyuncağına sahip oldu.Usta oyuncu Cem Yılmaz, otomobil tutkusu için para harcamaktan vazgeçmiyor. Kendisine son model Mercedes marka bir cip satın alan Yılmaz tam tamına 1 milyon 365 bin TL ödedi.
   Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan Cem Yılmaz, ‘Arif V 216’ filminin çekimlerine başlamadan önce kendisini ödüllendirdi. Filmin ekibini oluşturma aşamasında hayli efor sarf eden Yılmaz, bu kez kendisine Mercedes marka sarı bir cip satın aldı.  
   Özellikle spor araçlara ilgi duyan Yılmaz’ın son tercihi ise sarı renk ultra lüks bir cip oldu. Uçankuş’un haberine göre Usta komedyen yeni aracı Mercedes G AMG için 350 bin Euro yani 1 milyon 365 bin TL ödedi. Aracın kasko bedelinin 15 bin TL olduğu öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Cem Yılmaz
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhaneti afetmedi İhaneti afetmedi
Kürkçü dükkanına döndü Kürkçü dükkanına döndü
Tuvaletten sosyal paylaşım yaptı Tuvaletten sosyal paylaşım yaptı
Ustaya veda edildi Ustaya veda edildi
Tuvana Türkay'ı da dolandırdılar Tuvana Türkay'ı da dolandırdılar
İşte dünyanın en güzel kadını İşte dünyanın en güzel kadını
Yukarı Çık

İhaneti afetmedi
 Adını Survivor yarışmasıyla duyuran Nagihan Karadere ihanete uğradığı eşi Uğur Gökçe’den boşandı.

Haberi Oku