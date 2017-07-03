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03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:53

Kiloları belli olmasın diye montunu çıkarmadı

Ünlü şarkıcı hadise konser verdiği Bodrum’da aşırı sıcağa rağmen kiloları belli olmasın diye montla şarkı söyledi.

Kiloları belli olmasın diye montunu çıkarmadı
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Kiloları belli olmasın diye montunu çıkarmadı
   Ünlü şarkıcı Hadise konser verdiği Bodrum’da aşırı sıcağa rağmen kiloları belli olmasın diye montla şarkı söyledi.
   Bodrum’da 40 derece sıcakta mini eteğinin üzerine mont giyen şarkıcı, ‘Şampiyon’ albümündeki şarkıları söyledi. Dansıyla da iddiasını ortaya koyan Hadise, “Özelimde de işimde de hep en iyisi olmak istiyorum. Kendime bakınca ‘Evet sen şampiyonsun’ demeyi seviyorum. Bugüne kadar yaptığım en iyi albüm bu oldu” dedi.
   Hadise, Bodrum’da ablasıyla işlettiği   La Plaj’da sahneye çıktı. 62 kilo olan Hadise kilolarıyla da şampiyonluğa aday olsa da görüntüsü ve kıyafetiyle beğeni topladı.
süperhabertv
 
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