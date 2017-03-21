Kim Kardashian'a rakip çıktı

Kim Kardashian'a Rusya'dan rakip çıktı. Rus model Julia Lavrova tıpkı Kİm Kardashian gibi kalçasıyla ün yaptı.Ünlü yıldız Kim Kardashian, dekolteli kıyafetleri ve kilolarıyla her zaman gündemde olmayı başarıyor.Kim Kardashian gibi Rus model Julia Lavrova'da kalçasıyla ünlendi.86 kilo olan Rus manken geniş kalçalarıyla dikkat çekiyor. Paylaştığı her fotoğrafına beğeni yağan ünlü isme zaman zaman da eleştiri geliyorJulia Lavrova Kim Kardashian belki ilk zamanlarına benziyor ama son zamanlardaki Kim'e göre oldukça kilolu kalıyor.
Kim Kardashian'a Rusya'dan rakip çıktı. Rus model Julia Lavrova tıpkı Kİm Kardashian gibi kalçasıyla ün yaptı.Ünlü yıldız Kim Kardashian, dekolteli kıyafetleri ve kilolarıyla her zaman gündemde olmayı başarıyor.Kim Kardashian gibi Rus model Julia Lavrova'da kalçasıyla ünlendi.86 kilo olan Rus manken geniş kalçalarıyla dikkat çekiyor. Paylaştığı her fotoğrafına beğeni yağan ünlü isme zaman zaman da eleştiri geliyorJulia Lavrova Kim Kardashian belki ilk zamanlarına benziyor ama son zamanlardaki Kim'e göre oldukça kilolu kalıyor.