Kim Kardashian'ın üçüncü çocuğu başkasından

Kim Kardashian üçümcü çocuğunu taşıyıcı anneden bekliyor.Hamile kalması durumunda sağlığını tehlikeye atacağı haberini alan Kim Kardashian, üçüncü çocuk için birçok ünlü ismin tercih ettiği taşıyıcı anne yöntemini seçti.ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian üçüncü çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor. Haberi, 36 yaşındaki yıldızın rap şarkıcısı eşi Kanye West doğruladı. OCAK AYINDA DÜNYAYA GELECEK Kardashian-West çifti, üçüncü bebeklerini taşıyıcı anneden bekliyor. Kanye West (40), üçüncü bebeğin ocak ayında dünyaya geleceğini duyurdu.

Haberler