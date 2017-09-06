Kim Kardashian kitabı için soyundu, Türk sanatçı fotoğrafladı

Kim Kardashian, piyasaya çıkacak yeni kitabı öncesi verdiği çırılçıplak pozlarla yeniden olay oldu. Kitabında kullaracağı açık saçık fotoğraflardan birkaçını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşan Kim Kardashian, "Gece Kuşu" adını verdiği görseliyle takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

Saatler içinde 1 milyon 300 bin beğeni, 22 bin yorum alan fotoğrafın altında ise Türk fotoğraf sanatçısı Mert Alaş'ın imzası var. Kitap için çekilen fotoğrafların KKW, Kimkardashianwest adresinde yayınlanacağı öğrenildi.

KİTABININ KONUSU BELLİ DEĞİL AMA FOTOĞRAFLARI ÇILGINCA



Amerikan gece hayatının yıldızlı isimlerinden Kim Kardashian, 7 Eylül'de piyasaya çıkacak olan kitabından cesur bir fotoğraf paylaştı.

Yeni kitabını 7 Eylül’de piyasaya sunacak olan ABD'li magazin yıldızı, kitabında kullanılan fotoğraflardan birini Instagram hesabından yayınladı. Kardashian’ın tercihi Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın çektiği kare oldu. Bu fotoğraf üzerinden kitabının duyurusunu yapan 36 yaşındaki güzel, aynı zamanda emeği geçenlere teşekkür etti. Fotoğrafçı Mert Alaş da Kim Kardashin'ın bu karesini ‘Gece Kuşu’ notuyla paylaştı ve yakın arkadaşına başarı dileklerinde bulundu.