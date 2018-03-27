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Kimse büyükanne olduğuna inanmıyor

Sırp Zaklina Berrido Pisano isimli kadın dünyanın en çekici büyükannesi seçildi

Kimse büyükanne olduğuna inanmıyor

Sırp Zaklina Berrido Pisano isimli kadın dünyanın en çekici büyükannesi seçildi

27 Mart 2018 Salı 08:21
Kimse büyükanne olduğuna inanmıyor

Kimse büyükanne olduğuna inanmıyor

   Sırp Zaklina Berrido Pisano isimli kadın dünyanın en çekici büyükannesi seçildi.Sosyal medya üzerinden paylaştığı birbirinden çekici seksi fotoğraflarla yaşıtlarını kıskandıran ve gençlere adeta meydan okuyan Zaklina güzelliği ile sosyal medyanın gündeminde.47 yaşındaki Zaklina Berrido Pisano isimli Sırp kadın, dünyanın en çekici büyükannesi seçildi.

   Düzgün fiziği ve fit vucüdu ile yıllara meydan okuyan Zaklina sosyal meyayı çok sık kullanıyor.Yaşantısını Fransa, İsviçre ve Polonya'da sürüdüren Zaklina'nın sosyal medyada birçok hayranı bulunuyor.Sosyal medya üzerinden paylaştığı birbirinden çekici fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.Zaklina Berrido Pisano'nun tüm dünyada 410 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.The Sun'un haberine göre, ünlü büyükanne daha önce Fransa, İsviçre ve Polonya'da yaşadı.

İşte paylaşımlarıyla sadece yaşıtlarını değil, genç kızları da kıskandıran Zaklina'nın Instagram paylaşımları...

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Zaklina Berrido PisanoDünyanın En çekici Büyükannesi
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