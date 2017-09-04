Kırmızı kadar tutkulu, mavi kadar sonsuz

fit vücudu ile paylaştığı fotografla yine hayranlarının büyük beğenisini aldı.Evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Beren Benan’dan sürpriz bir şekilde ayrıldıktan sonra kendisini işine ve spora veren Eliz Sakuçoğlu paylaştığı tatil fotoğraflarıyla özellikle erkek takipçilerini bir kez daha etkisi altına aldı. Fit vücudunu sergilediği bikinili paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Sakuçoğlu bu defa kırmızı bikinisiyle selamladı takipçilerini. Çektiği selfieye “Kırmızı kadar tutkulu, mavi kadar sonsuz” notunu düşen Eliz Sakuçoğlu yazdıklarıyla kalplere dokunurken fotoğrafıyla gözlere bayram ettirdi.

Sözcü