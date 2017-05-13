Kıvanç Tatlıtuğ ameliyat oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ayağından ameliyat oldu.Basketbol oynarken geçirdiği sakatlık sonrası kıkırdakta zedelenme, ayrıca ayağında güç kaybı oluşması üzerine Amerikan Hastanesi’nde bir operasyon daha geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, dün taburcu edildi.
Kıvanç Tatlıtuğ, hastaneden ayrılırken sağlık durumuyla ilgili şöyle konuştu:
“Mecburi bir ameliyattı ama şimdi çok iyiyim. Zaten yarım saat sürdü. Birkaç gün dinleneceğim. Kimse merak etmesin. Yeniden setlerde, işimin başında olacağım. Sadece bir süre fizik tedaviye devam etmem gerekecek, o kadar.”