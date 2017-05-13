Kıvanç Tatlıtuğ ameliyat oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ayağından ameliyat oldu.Basketbol oynarken geçirdiği sakatlık sonrası kıkırdakta zedelenme, ayrıca ayağında güç kaybı oluşması üzerine Amerikan Hastanesi’nde bir operasyon daha geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, dün taburcu edildi.Kıvanç Tatlıtuğ, hastaneden ayrılırken sağlık durumuyla ilgili şöyle konuştu: