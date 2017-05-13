﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:11

Kıvanç Tatlıtuğ ameliyat oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ayağından ameliyat oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ameliyat oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kıvanç Tatlıtuğ ameliyat oldu
   Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ayağından ameliyat oldu.Basketbol oynarken geçirdiği sakatlık sonrası kıkırdakta zedelenme, ayrıca ayağında güç kaybı oluşması üzerine Amerikan Hastanesi’nde bir operasyon daha geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, dün taburcu edildi.
   Kıvanç Tatlıtuğ, hastaneden ayrılırken sağlık durumuyla ilgili şöyle konuştu:
“Mecburi bir ameliyattı ama şimdi çok iyiyim. Zaten yarım saat sürdü. Birkaç gün dinleneceğim. Kimse merak etmesin. Yeniden setlerde, işimin başında olacağım. Sadece bir süre fizik tedaviye devam etmem gerekecek, o kadar.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Kıvanç TatlıtuğAmeliyat Oldu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Akalın “Fena Haşladım” Demet Akalın “Fena Haşladım”
Banyoda giyip giyip paylaştı Banyoda giyip giyip paylaştı
Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı
Okan Bayülgen'e büyük miras  Okan Bayülgen'e büyük miras 
Bodrum'un ünlü eğlence mekanı kapanıyor Bodrum'un ünlü eğlence mekanı kapanıyor
Volkan Konak suç duyurusunda bulundu Volkan Konak suç duyurusunda bulundu
Yukarı Çık

Demet Akalın “Fena Haşladım”
Oyuncu Demet Akalın, Eser Yenenler'i fena haşladığını söyledi

Haberi Oku