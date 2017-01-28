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28 Ocak 2017 Cumartesi 14:00

Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir kocam olsa kıskanırdım

Ünlü oyuncu Hülya Avşar aile yemeğine katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir kocam olsa kıskanırdım
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Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir kocam olsa kıskanırdım

Ünlü oyuncu Hülya Avşar önceki akşam geleneksel aile yemeğine katıldı.Yemekten sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Avşar bir gazetecinin Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı dizinin konusundan hareketle kendisine, "Âşık olduğunuz insan ailenizin düşmanı çıksa ne yapardınız?" diye sorulduğunda kahkahalar atarak "Konu Kıvanç'sa işler değişebilir, aile maile hak getire" yanıtını verdi. Gazetecilerin, "Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer bu iltifatları duymasın" demesi üzerine ise, "Bilmiyor mu kocasının ne kadar yakışıklı olduğunu? Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir kocam olsa kıskanırdım" dedi. 
   Avşar, kendisine Demet Akalın'ın "Hülya'yı baştan yaratacağım" dediği hatırlatıldığındaysa şunları söyledi:"Haklıdır aslan. Demet çok güzel albüm yapıyor. Yeniden yaratmak meselesi değil ama bana uygun, gündem yaratacak bir şarkı bulmuştur belki. Açıklamasını samimi ve iyi niyetli buldum."
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Anahtar Kelimeler
Hülya AvşarKıvanç Tatlıtuğ
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