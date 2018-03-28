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Kıyafeti ile davetin önüne geçti

Kerry Katona devatte giydiği skesi kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kıyafeti ile davetin önüne geçti

Kerry Katona devatte giydiği skesi kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

28 Mart 2018 Çarşamba 09:58
Kıyafeti ile davetin önüne geçti

Kıyafeti ile davetin önüne geçti

    Kerry Katona devatte giydiği skesi kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.OK! dergisinin 25. yıl dönümüne katılan Kerry Katona, Londra'daki davette elbisesinin içine iç çamaşırı giymedi.Derin yırtmaçlarıyla vücudundaki tüm dövmelerini sergileyen Kerry Katona, iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince gecede zor anlar yaşadı. Öyle k, güzel isim eteğini kontrol edemeyince frikik vermekten dahi kurtulamadı.Kısa sarı saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz isim, bu kez uzun kızıl saçlarıyla dikkat çekti.Katıldığı gecelerde her zaman çılgın ve iddialı olmayı başaran Kerry, yine kendine güvenen tavrıyla geceye damga vurmayı başardı.Kerry'nin özgüvenli hali iddialı elbisesini her ne kadar ikinci plana itmiş olsa da, elbisesindeki derin yırtmaç bu durumu değiştirmeye kararlıydı.Yürürken zaman zaman rüzgar sebebiyle zor anlar yaşayan Kerry, eblsesinin kontrolünü kaybedince frikik vermekten kurtulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerry Katona
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