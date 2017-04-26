Kız arkadaşını sevgilisi ile yakaladı

ABD’nin Teksas eyaletinde Duston Holloway isimli adam eve döndüğü zaman yatağında sevgilisinin yanında yarı çıplak hiç tanımadığı bir adam buldu. 23 yaşındaki Duston Holloway oldukça farklı bir intikam yolu denedi. Kadın kendinden geçmiş halde, adamsa yarı çıplak uyur durumdaydı.Önce şaşkınlık yaşayan ve yaacağına karar veremeyen Duston son derece ilginç bir imtikam alma yolunu seçti.Yatakta yatanların yanında selfi çekti ve bunu sosyal medyada paylaştı.Genç adamdiyor.Paylaştığı fotoğrafın altına iseyazdı.