ABD’nin Teksas eyaletinde Duston Holloway isimli adam eve döndüğü zaman yatağında sevgilisinin yanında yarı çıplak hiç tanımadığı bir adam buldu. 23 yaşındaki Duston Holloway oldukça farklı bir intikam yolu denedi. Kadın kendinden geçmiş halde, adamsa yarı çıplak uyur durumdaydı.Önce şaşkınlık yaşayan ve yaacağına karar veremeyen Duston son derece ilginç bir imtikam alma yolunu seçti.Yatakta yatanların yanında selfi çekti ve bunu sosyal medyada paylaştı.Genç adam “Onu hırpalamak yerine ikisinin fotoğraflarını çektim. Üstelik önlerinde durarak bir de selfie çekip, sosyal medyadan paylaştım. “ diyor.Paylaştığı fotoğrafın altına ise “Eve geldiğinizde sevdiğiniz kişi başka bir adamla aynı yatakta! İyi adamlar iyi kadınları hak eder” yazdı.
Kız arkadaşını sevgilisi ile yakaladı
ABD’nin Teksas eyaletinde Duston Holloway isimli adam eve döndüğü zaman yatağında sevgilisinin yanında yarı çıplak hiç tanımadığı bir adam buldu
ABD’nin Teksas eyaletinde Duston Holloway isimli adam eve döndüğü zaman yatağında sevgilisinin yanında yarı çıplak hiç tanımadığı bir adam buldu. 23 yaşındaki Duston Holloway oldukça farklı bir intikam yolu denedi. Kadın kendinden geçmiş halde, adamsa yarı çıplak uyur durumdaydı.Önce şaşkınlık yaşayan ve yaacağına karar veremeyen Duston son derece ilginç bir imtikam alma yolunu seçti.Yatakta yatanların yanında selfi çekti ve bunu sosyal medyada paylaştı.Genç adam “Onu hırpalamak yerine ikisinin fotoğraflarını çektim. Üstelik önlerinde durarak bir de selfie çekip, sosyal medyadan paylaştım. “ diyor.Paylaştığı fotoğrafın altına ise “Eve geldiğinizde sevdiğiniz kişi başka bir adamla aynı yatakta! İyi adamlar iyi kadınları hak eder” yazdı.