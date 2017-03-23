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23 Mart 2017 Perşembe 19:16

Kız kıza öpüşmeleri dikkat çekti

Füsun Kostak ve Pelin Turancı'nın rol aldığı oyunda, kız kıza öpüşme sahneleri dikkati çekti.

Kız kıza öpüşmeleri dikkat çekti
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Kız kıza öpüşmeleri dikkat çekti
   James Johnson'ın yazdığı '15 Dakikalık Şöhret İçin Neleri Göze Alırsınız?' oyunun prömiyeri, önceki gece Kadıköy Akla Kara Tiyatrosu'nda gerçekleşti. 'Kocamın Ailesi' dizisinden tanınan Füsun Kostak ve Pelin Turancı'nın rol aldığı oyunda, kız kıza öpüşme sahneleri dikkati çekti.
Oyunda Lauren oyunculuk aşkıyla gittiği Audition'da Stella adlı bir yönetmenle karşılaşır. Daha önce girdiklerinin çok dışında olan bu seçme Stella'nın akıl almaz egzersizleriyle bir kaosa dönüşür. Kendi hayatında yolculuk yapmak zorunda kalan Lauren, Stella'nın alaycı, buz gibi tecrübesine kapılmıştır.Bu düellonun kazananı; rolü için kendinden vazgeçen Lauren mı, yoksa bir kukla yaratmaya çalışan Stella mı olacaktır?
Milliyet

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Kız Kıza Öpüşmeleri
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