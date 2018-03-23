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"Kocam bana sakalların var diyor"

 Manken Ebru Şancı özel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Kocam bana sakalların var diyor"

 Manken Ebru Şancı özel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

23 Mart 2018 Cuma 16:26
"Kocam bana sakalların var diyor"

"Kocam bana sakalların var diyor"

     Manken Ebru Şancı özel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Eski manken Ebru Şancı, arkadaşı Berrin Çetiner'i Güzellik ve Bakım Fuarı'nda ziyaret etti. Ebru Şancı fuarda bomba bir itirafta bulundu.İkiz çocuk annesi Ebru Şancı, futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söyledi ve ekledi: “Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor. Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum.Adamı evliliğe ikna edene kadar top model havalarındaydım. Evlendikten sonra saldım çayıra mevlam kayıra. Bir Türk kadını gerçeği.”

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Anahtar Kelimeler:
Ebru şancı
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