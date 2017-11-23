Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105964
ALTIN
162.849
DOLAR
3.9325
STERLİN
5.2231
EURO
4.6364
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret
FIFA Başkanı Infantino'dan TFF'ye ziyaret
Karabağ sahasında Chelsea'ye mağlup oldu
Karabağ sahasında Chelsea'ye mağlup oldu
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Anadolu Efes 6. kez 'dalya' diyecek
Anadolu Efes 6. kez 'dalya'...

Kocasını terlikle dövüyor

Manken Çağla Şıkel yeni dizisi ile ekranlara geri dönüyor.

Kocasını terlikle dövüyor

Manken Çağla Şıkel yeni dizisi ile ekranlara geri dönüyor.

23 Kasım 2017 Perşembe 09:14
Kocasını terlikle dövüyor

  Kocasını terlikle dövüyor

   Manken Çağla Şıkel yeni dizisi ile ekranlara geri dönüyor.Manken Çağla Şıkel, ‘Dostlar Mahallesi’ndeki yeni rollü ile ekranlara dönüyor.Başrollerini Çağla Şıkel, Alişan, Hande Katipoğlu ve Ersin Korkut’un oynayacağı ‘Dostlar Mahallesi’ dizisi yakında Kanal D’de başlayacak.

   Çağla Şıkel dizide çapkın ve işe yaramaz kocasını hem seven hem de terlikle döven ‘Seher’ karakterinioynayacak.Alişan ve Çağla Şıkel daha önce de 'Cennet Mahallesi' dizisinde başrol oynamışlardı.Kendi halinde bir mahallenin yaşamını, sevinçlerini, hüzünlerini, hayata tutunma çabalarını ve aşklarının anlatıldığı dizinin senaryosunu Resul Ertaş kaleme alırken, yönetmen koltuğu ise Ayhan Özen’e emanet.

Dostlar Mahallesinin genel hikâyesi;

   Sımsıcak, birbirine bağlı, sevgi dolu insanlardan oluşan bir mahalle... Birbirine siyah ile beyaz kadar zıt karakterde iki kardeş olan ve taksi şoförlüğü yapan Metin’le (Alişan)Çetin’in (İnan Ulaş Torun) hem sevgi hem de çatışma dolu hikayesi.Taksi durağının sahibi ve tüm mahallenin ablası Neriman Annenin (Zeynep Eronat) zorluklar karşısındaki dimdik duruşunun, yetenekli oğlu Çağatay’ın (Ceyhun Fersoy) oyunculuk hayalleriyle çelişen gelecek beklentilerinin, Birbirlerine tutunarak ayakta kalan baba kız Hasan (Turan Özdemir) ve Bahar’ın (Buse Varol), Metin’in liseli kızı Bilge’nin (Su Dura) hayatı öğrenmeye başlayışının,Rus aşkını çok sevdiği annesine kabullendirmeye çalışan Selim’in (Ersin Korkut), çapkın, işe yaramaz kocasını hem seven hem terlikle döven Seher’in (Çağla Şıkel), bir yandan eltisiyle bir yandan kızının ergenlik bunalımlarıyla uğraşan Füsun’un (Hande Katipoğlu), başlarına ne dert açarlarsa açsınlar tatlı yaramazlıklar yapmaktan vazgeçmeyen Yamaç’ la Serkan’ın hikayesi…

Posta

Son Güncelleme: 23.11.2017 06:17
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Megastar paylaştı kızlar kendinden geçti
Megastar paylaştı kızlar kendinden geçti
İç çamaşırıyla paylaşımı büyük ilgi gördü 
İç çamaşırıyla paylaşımı büyük ilgi gördü 
Yasmin Erbil aşık oldu
Yasmin Erbil aşık oldu
‘Geç kaldın ben artık evlenmem’
‘Geç kaldın ben artık evlenmem’
Banu Alkan'ı yakalama kararı
Banu Alkan'ı yakalama kararı
Güzel oyuncu Kasım ayında denize girdi
Güzel oyuncu Kasım ayında denize girdi
Serenay Sarıkaya'dan cesur sahneler
Serenay Sarıkaya'dan cesur sahneler
Geceye cesur elbisesi ile damga vurdu
Geceye cesur elbisesi ile damga vurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim