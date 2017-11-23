Kocasını terlikle dövüyor

Manken Çağla Şıkel yeni dizisi ile ekranlara geri dönüyor.Manken Çağla Şıkel, ‘Dostlar Mahallesi’ndeki yeni rollü ile ekranlara dönüyor.Başrollerini Çağla Şıkel, Alişan, Hande Katipoğlu ve Ersin Korkut’un oynayacağı ‘Dostlar Mahallesi’ dizisi yakında Kanal D’de başlayacak.

Çağla Şıkel dizide çapkın ve işe yaramaz kocasını hem seven hem de terlikle döven ‘Seher’ karakterinioynayacak.Alişan ve Çağla Şıkel daha önce de 'Cennet Mahallesi' dizisinde başrol oynamışlardı.Kendi halinde bir mahallenin yaşamını, sevinçlerini, hüzünlerini, hayata tutunma çabalarını ve aşklarının anlatıldığı dizinin senaryosunu Resul Ertaş kaleme alırken, yönetmen koltuğu ise Ayhan Özen’e emanet.

Dostlar Mahallesinin genel hikâyesi;

Sımsıcak, birbirine bağlı, sevgi dolu insanlardan oluşan bir mahalle... Birbirine siyah ile beyaz kadar zıt karakterde iki kardeş olan ve taksi şoförlüğü yapan Metin’le (Alişan)Çetin’in (İnan Ulaş Torun) hem sevgi hem de çatışma dolu hikayesi.Taksi durağının sahibi ve tüm mahallenin ablası Neriman Annenin (Zeynep Eronat) zorluklar karşısındaki dimdik duruşunun, yetenekli oğlu Çağatay’ın (Ceyhun Fersoy) oyunculuk hayalleriyle çelişen gelecek beklentilerinin, Birbirlerine tutunarak ayakta kalan baba kız Hasan (Turan Özdemir) ve Bahar’ın (Buse Varol), Metin’in liseli kızı Bilge’nin (Su Dura) hayatı öğrenmeye başlayışının,Rus aşkını çok sevdiği annesine kabullendirmeye çalışan Selim’in (Ersin Korkut), çapkın, işe yaramaz kocasını hem seven hem terlikle döven Seher’in (Çağla Şıkel), bir yandan eltisiyle bir yandan kızının ergenlik bunalımlarıyla uğraşan Füsun’un (Hande Katipoğlu), başlarına ne dert açarlarsa açsınlar tatlı yaramazlıklar yapmaktan vazgeçmeyen Yamaç’ la Serkan’ın hikayesi…

Posta