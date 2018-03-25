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"Küçük erkeklerle evlenen yaşlı kadınlara çok ayıplıyorum"

 Oyuncu Melek Baykal evlilik üzerine hayli değişik açıklamalarda bulundu

"Küçük erkeklerle evlenen yaşlı kadınlara çok ayıplıyorum"

 Oyuncu Melek Baykal evlilik üzerine hayli değişik açıklamalarda bulundu

25 Mart 2018 Pazar 22:38
"Küçük erkeklerle evlenen yaşlı kadınlara çok ayıplıyorum"

"Küçük erkeklerle evlenen yaşlı kadınlara çok ayıplıyorum"

   Oyuncu Melek Baykal evlilik üzerine hayli değişik açıklamalarda bulundu.Oyuncu Melek Baykal kadın-erkek ilişkileri üzerine bazı ünlüleri kızdıracak bir açıklama yaptı.Melek Baykal "Küçük erkeklerle evlenen yaşlı kadınlara sıcak bakmıyorum. Çok ayıplıyorum. Yaşlı hanımlar kendilerini kandırmasın. Genç erkek ya parası ya da şöhret için kendisine geliyor" dedi. Melek Baykal'ın bu yorumu pek çok ünlü ismin tepkisine yol açacak gibi duruyor.

Melek Baykal kimdir

   Melek Baykal, 7 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbul'ludur. Babası bir bürokrat olduğu için Ankara-İstanbul arasında dolaşıyordu. Çocukluğunun büyük bir bölümü İstanbul'da, Bağdat Caddesi'nde dedesinden kalma evlerinde geçti. Ankara Devlet Konservatuvarından 1975'te mezun oldu. Henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Melek Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir topladı. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Dizi filmlerde rol almasına rağmen henüz bir sinema filminde oynamadı. "Ferhunde Hanımlar" dizisindeki "Nermin", "Hayat Bağları"ndaki "Nurhayat" ve "Cennet Mahallesi"ndeki "Pembe" rolleriyle tanınır. Ankara'da çekilen Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınmasının ardından gelen teklifleri değerlendirerek, İstanbul'a yerleşmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarından 1975'te mezun olduğunda İlk evliliğini Tiyatrocu ve dizi oyuncusu Zafer Ergin ile yaptı. Dört yıl sonra ayrıldı. Daha sonra Almanya'da tanıştığı Warner Striening'le 1982'de evlendi. Onunla 1987'den bu yana ayrı yaşıyor, ama resmen ayrılmadı". TV dizilerinde hep "dul bir kadın"ı oynayan Melek Baykal'ın, iki evliliği de yürümedi... Melek Baykal, 2016 yılında senaryosunu Emrah Kaman ve abisi Murat Emre Kaman ile beraber yazdığı "Kaçma Birader" filminde Zafer Algöz, Cihan Ercan, Algı Eke, Nursel Köse, Alina Boz, Nejat Uygur II, Necip Memili ile beraber oynadı.

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Melek Baykal
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