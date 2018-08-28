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Kumsalda verdiği pozla büyük beğeni aldı

 54 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik kumsalda bikinili fotoğrafını paylaştı.

Kumsalda verdiği pozla büyük beğeni aldı

 54 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik kumsalda bikinili fotoğrafını paylaştı.

28 Ağustos 2018 Salı 10:05
Kumsalda verdiği pozla büyük beğeni aldı

Kumsalda verdiği pozla büyük beğeni aldı

   54 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik kumsalda bikinili fotoğrafını paylaştı.Takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alan şarkıcı bu pozu ile hala formda olduğunu gösterdi.Şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla çok sayıda yorum aldı.

   Söylediği şarkılarla 90’lı yıllara damga vuran ve üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen dans performansı ve şarkılarıyla halen akıllarda olan Yonca Evcimik, etkileyici fiziğini gözler önüne seren paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor54 yaşındaki Evcimik, kumsalda güneşlenirken çektiği selfieyi hesabından paylaştı ve kısa sürede binlerce beğeni aldı. Evcimik’in bu paylaşmını çok sayıda takipçisi beğenirken, kimileri de ‘Bunlar yaşına uygun pozlar değil’ şeklinde eleştirilerde bulundu.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik
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